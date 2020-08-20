Ліга націй УЄФА: Іспанія назвала склад на мачі з Німеччиною та Україною

Збірна Іспанії з футболу 20 серпня оголосила список гравців, які проходитимуть навчально-тренувальний збір у межах підготовки до найближчих матчів Ліги націй.

Головний тренер команди Луїс Енріке викликав для підготовки до ігор з Німеччиною та Україною 24-х гравців, повідомляє пресслужба УАФ.

Склад збірної Іспанії:

воротарі - Давид де Хеа ("Манчестер Юнайтед", Англія), Кепа Аррісабалага ("Челсі", Англія), Унаї Сімон ("Атлетико");

захисники - Дані Карвахаль, Серхіо Рамос (обидва - "Реал"), Хесус Навас, Серхіо Регілон (обидва - "Севілья"), Ерік Гарсія ("Манчестер Сіті", Англія), Пау Торрес ("Вільярреал"), Дієго Льйоренте ("Реал Сосьєдад"), Хосе Луїс Гая ("Валенсія");

півзахисники - Серхіо Бускетс ("Барселона"), Родрі ("Манчестер Сіті", Англія), Фабіан Руїс ("Наполі", Італія), Тьяго Алькантара ("Баварія", Німеччина), Мікель Меріно ("Реал Сосьєдад"), Оскар Родрігес, Марко Асенсіо (обидва - "Реал"), Дані Ольмо ("Лейпциг", Німеччина), Ферран Торрес ("Манчестер Сіті");

нападники - Адама Траоре ("Вулвергемптон", Англія), Родріго Морено ("Валенсія"), Мікель Ойарсабаль ("Реал Сосьєдад"), Ансу Фаті ("Барселона").

Відзначимо, що у збірній Іспанії шість новачків - воротар Сімон, захисник Гарсія, півзахисники Меріно, Оскар Родрігес і Ферран Торрес, а також форвард Фаті.

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Навчально-тренувальний збір команди в Лас-Росас-де-Мадрид розпочнеться 31 серпня.

3 вересня Іспанія зустрінеться з Німеччиною в Штутгарті, а 6 вересня зіграє з Україною у Мадриді на стадіоні "Альфредо ді Стефано". Початок матчів - о 21.45 за київським часом.

фото: sefutbol.com