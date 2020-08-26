Молчанов вийшов до чвертьфіналу турніру ATP Prague Open By Moneta
Укрінформ
Український тенісист Денис Молчанов здобув право виступити в 1/4 фіналу турніру-челленджера ATP Prague Open By Moneta у столиці Чехії ыз призовим фондом 137 тис 560 євро.
Киянин разом з Артуром Ріндеркнехтом із Франції переміг чеський тандем Міхал Врбенський/Йонас Форейтек - 6:2, 6:2, повідомляє Укрінформ.
Суперники провели на корті 57 хвилин.
У чвертьфіналі українсько-французька пара зустрінеться з 4-м сіяним нідерландським дуетом Сандер Арендс/Давід Пел.
Фото: tennisua.org.