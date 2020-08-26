Стаховський зачохлив ракетку на турнірі АТР у Празі

Український тенісист Сергій Стаховський невдало провів 26 серпня матч 3-го кола турніру-челленджера ATP Prague Open By Moneta у столиці Чехії із призовим фондом 137 тис 560 євро.

Киянин (№168 рейтингу ATP), який вступив у боротьбу із другого кола, програв тенісисту з Нідерландів Таллону Гріекспоору (173) - 1:6, 1:6, передає Укрінформ.

Гра на корті тривала 57 хвилин.

Як повідомлялося, у другому раунді Стаховський на двох тайбрейках переміг представника Португалії Фредеріку Феррейру-Сілву (195) - 2:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5).

У парному розряді турніру у Празі виступить українець Денис Молчанов. Його партнер - Артур Ріндеркнехт з Франції (АТР 195).

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Українсько-французька пара сьогодні стартує матчем з чеським тандемом Міхал Врбенський/Йонас Форейтек.

Фото: btu.org.ua.