Стаховський зачохлив ракетку на турнірі АТР у Празі
Укрінформ
Український тенісист Сергій Стаховський невдало провів 26 серпня матч 3-го кола турніру-челленджера ATP Prague Open By Moneta у столиці Чехії із призовим фондом 137 тис 560 євро.
Киянин (№168 рейтингу ATP), який вступив у боротьбу із другого кола, програв тенісисту з Нідерландів Таллону Гріекспоору (173) - 1:6, 1:6, передає Укрінформ.
Гра на корті тривала 57 хвилин.
Як повідомлялося, у другому раунді Стаховський на двох тайбрейках переміг представника Португалії Фредеріку Феррейру-Сілву (195) - 2:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5).
У парному розряді турніру у Празі виступить українець Денис Молчанов. Його партнер - Артур Ріндеркнехт з Франції (АТР 195).
Українсько-французька пара сьогодні стартує матчем з чеським тандемом Міхал Врбенський/Йонас Форейтек.
Фото: btu.org.ua.