Українські судді працюватимуть на матчі Ліги Європи УЄФА

Українські судді працюватимуть на матчі Ліги Європи УЄФА

Укрінформ
Матч першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону-2020/2021 між швейцарським "Серветтом" та словацький "Ружомбероком" обслуговуватиме українська бригада суддів.

Як повідомляє пресслужба УАФ, обов'язки головного арбітра виконуватиме Віктор Копієвський з Кропивницького, передає Укрінформ. 

На лініях Копієвському допомагатимуть Володимир Висоцький із Запоріжжя та киянин Віталій Скобля. Обов’язки четвертого судді виконуватиме харків'янин Дмитро Кривушкін.

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Поєдинок ЛЄ "Серветт" - "Ружомберок" пройде 27 серпня у Женеві. 

Фото: uaf.ua.

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