Українські судді працюватимуть на матчі Ліги Європи УЄФА
Укрінформ
Матч першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону-2020/2021 між швейцарським "Серветтом" та словацький "Ружомбероком" обслуговуватиме українська бригада суддів.
Як повідомляє пресслужба УАФ, обов'язки головного арбітра виконуватиме Віктор Копієвський з Кропивницького, передає Укрінформ.
На лініях Копієвському допомагатимуть Володимир Висоцький із Запоріжжя та киянин Віталій Скобля. Обов’язки четвертого судді виконуватиме харків'янин Дмитро Кривушкін.
Поєдинок ЛЄ "Серветт" - "Ружомберок" пройде 27 серпня у Женеві.
Фото: uaf.ua.