Льов назвав склад збірної Німеччини на матчі Ліги націй УЄФА

Головний тренер збірної Німеччини з футболу Йоахім Льов оприлюднив список гравців, які готуватимуться до матчів Ліги націй з Іспанією (3 вересня, Штутгарт) та Швейцарією (6 вересня, Базель).

Як повідомляє сайт Німецького футбольного союзу, загалом у списку 22 футболісти, які 31 серпня розпочнуть навчально-тренувальний збір у Штутгарті, передає Укрінформ.

Склад футбольної збірної Німеччини:

воротарі - Олівер Бауманн ("Гоффенгайм"), Бернд Лено ("Арсенал", Англія), Кевін Трапп ("Айнтрахт", Франкфурт);

захисники - Матіас Гинтер ("Боруссія", Менхенгладбах), Робін Госенс ​​("Аталанта", Італія), Тіло Керер ("ПСЖ", Франція), Робін Кох ("Фрайбург"), Антоніо Рюдігер ("Челсі", Англія), Ніко Шульц ("Боруссія", Дортмунд), Ніклас Зюле ("Баварія"), Джонатан Та ("Баєр");

півзахисники - Юліан Брандт, Емре Кан (обидва - "Боруссія", Дортмунд), Юліан Дракслер ("ПСЖ"), Ілкай Гюндоган ("Манчестер Сіті", Англія), Кай Гаверц ("Баєр"), Тоні Кроос ("Реал", Іспанія), Флоріан Нойгаус ("Боруссія", Менхенгладбах), Лерой Сане ("Баварія"), Суат Сердар ("Шальке");

нападники - Лука Вальдшмідт ("Бенфіка", Португалія), Тімо Вернер ("Челсі").

Чотири нещодавні переможці Ліги чемпіонів з "Баварії" (Мануель Ноєр, Йозуа Кімміх, Леон Горецька та Серж Гнабрі), а також півфіналісти ЛЧ з "Лейпцига" (Лукас Клостерманн і Марсель Гальстенберг) дістали нагоду відпочити.

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Зазначимо, що у групі А4 Ліги націй разом зі збірною Німеччини, Іспанії та Швейцарії виступає національна команда України.

Фото: uefa.com.