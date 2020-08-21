Швед Генрік Ларссон увійшов до тренерського штабу Кумана у "Барселоні"

Колишній нападник іспанського футбольного клубу "Барселона" Генрік Ларссон увійшов до тренерського штабу команди, яку 19 серпня очолив нідерландський фахівець Роналд Куман.

Швед підписав контракт до 30 червня 2022 року, як і колишній тренер "Хоффенхайма" і "Аякса" нідерландець Алфред Схройдер, повідомляє у п'ятницю офіційний сайт "Барселони".

48-річний Ларссон виступав за "Барселону" з 2004-го по 2006 роки. У складі каталонської команди він двічі ставав чемпіоном Іспанії і один раз виграв Лігу чемпіонів. Ларссон тренував шведські клуби "Ландскруна", "Хельсінгборг" і "Фалькенберг".

Фото: fcbarcelona.cat.