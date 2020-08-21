Швед Генрік Ларссон увійшов до тренерського штабу Кумана у "Барселоні"
Укрінформ
Колишній нападник іспанського футбольного клубу "Барселона" Генрік Ларссон увійшов до тренерського штабу команди, яку 19 серпня очолив нідерландський фахівець Роналд Куман.
Швед підписав контракт до 30 червня 2022 року, як і колишній тренер "Хоффенхайма" і "Аякса" нідерландець Алфред Схройдер, повідомляє у п'ятницю офіційний сайт "Барселони".
48-річний Ларссон виступав за "Барселону" з 2004-го по 2006 роки. У складі каталонської команди він двічі ставав чемпіоном Іспанії і один раз виграв Лігу чемпіонів. Ларссон тренував шведські клуби "Ландскруна", "Хельсінгборг" і "Фалькенберг".
Фото: fcbarcelona.cat.