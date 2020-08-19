Куман очолив "Барселону" і залишив збірну Нідерландів

Відомий нідерландський фахівець Роналд Куман стао головним тренером іспанської "Барселони".

Як повідомляє офіційний сайт "Барселони", 57-річний наставник підписав контракт з каталонським клубом до літа 2022 року, передає Укрінформ.

Куман не поэднуватиме роботу у "Барселоні" та збірній Нідерландів, він залишив національну команду, яку очолив 2018 року. Тимчасово обов'язки наставника "помаранчевих" виконуватиме експомічник Кумана Дуайт Лодевегес. Нідерланди - один із суперників національної збірної України по групі фінального турніру чемпіонату Європи.

Додамо, що в якості футболіста Роналд Куман захищав кольори "Барселони" з 1989 по 1995 роки. Він чотири рази виграв з клубом чемпіонат Іспанії, тричі - Суперкубок країни, по разу брав Кубок Іспанії, Кубок європейських чемпіонів (попередник Ліги чемпіонів) та Суперкубок УЄФА.

Куман вже працював у "Барселоні" в ролі помічника тренера - перед тим, як2000 року розпочав самостійну тренерську кар'єру в нідерландському "Вітессу". Він також тренував команди "Аякс", "Бенфіку", ПСВ, "Валенсію", АЗ, "Феєноорд", "Саутгемптон" та "Евертон". У якості тренера він тричі вигравав Ередивізі, перемагав у Кубку та Суперкубку Нідерландів, Суперкубку Португалії, Кубку Іспанії.

Фото: Getty Images.