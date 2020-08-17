Сетьєна офіційно звільнили з «Барселони»

Нового головного тренера назвуть найближчими днями.

Головний тренер «Барселони» Кіке Сетьен відправлений у відставку. Про це повідомляє офіційний сайт каталонського клубу.

«Новий тренер буде оголошений в найближчі дні в рамках широкомасштабної реструктуризації основної команди», - сказано в повідомленні іспанського клубу.

Сетьен очолив «Барселону» в січні нинішнього року. «Барселона» в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів принизливо програла «Баварії» (2:8), а перед тим провалила фінальний відрізок чемпіонату Іспанії і дозволила мадридському «Реалу» виграти титул.

Як повідомляв Укрінформ, новим головним тренером «Барселони» може стати наставник збірної Нідерландів Рональд Куман.