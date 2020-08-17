Президент «Барселони» підтвердив звільнення Кіке Сетьєна

Сьогодні клуб повідомить офіційно про відставку головного тренера.

Президент «Барселони» Хосеп Бартомеу повідомив, що головний тренер Кіке Сетьен залишає свою посаду. «Сетьен звільнений», - повідомив Бартомеу Tiempo de Juego.

61-річний Кіке Сетьєн очолив «Барселону» в січні після звільнення Ернесто Вальверде.

Разом з Сетьєном у відставку відправлять також спортивного директора Еріка Абідаля. Сьогодні про це повинні оголосити офіційно.

Останньою крапкою для керівництва каталонців стала поразка «Барселони» в чвертьфіналі Ліги чемпіонів від «Баварії» з рахунком 2:8.

Як повідомляв Укрінформ, каталонці вже запропонували контракт Маурісіо Почеттіно.

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