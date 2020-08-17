Президент «Барселони» підтвердив звільнення Кіке Сетьєна

Президент «Барселони» підтвердив звільнення Кіке Сетьєна

Укрінформ
Сьогодні клуб повідомить офіційно про відставку головного тренера.  

Президент «Барселони» Хосеп Бартомеу повідомив, що головний тренер Кіке Сетьен залишає свою посаду. «Сетьен звільнений», - повідомив Бартомеу Tiempo de Juego.

61-річний Кіке Сетьєн очолив «Барселону» в січні після звільнення Ернесто Вальверде.

Разом з Сетьєном у відставку відправлять також спортивного директора Еріка Абідаля. Сьогодні про це повинні оголосити офіційно.

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Останньою крапкою для керівництва каталонців стала поразка «Барселони» в чвертьфіналі Ліги чемпіонів від «Баварії» з рахунком 2:8.

Як повідомляв Укрінформ, каталонці вже запропонували контракт Маурісіо Почеттіно.

Фото: Getty Images

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