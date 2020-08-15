«Барселона» відправить у відставку головного тренера

Кіке Сетьєн працює в клубі з січня 2020 року.

Головного тренера «Барселони» Кіке Сетьена відправлять у відставку, стверджують іспанські та італійські ЗМІ.

Керівництво каталонського клубу вирішило звільнити 61-річного фахівця після принизливої поразки від «Баварії» в чвертьфіналі Ліги чемпіонів (2:8).

Сам Сетьєн так прокоментував своє майбутнє в клубі після вильоту з ЛЧ: «Зараз зарано думати, чи залишуся я в клубі. Це не залежить від мене. Звичайно, мене зачепила така важка поразка. Зараз мене хвилює не моє майбутнє, а поразка – дуже болюча для клубу і шанувальників. Я знаю, що значить поразка такого масштабу».

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Сетьен очолив «Барсу» в січні 2020 року. У чемпіонаті Іспанії клуб фінішував другим, програвши боротьбу за титул «Реалу».

Раніше з'явилася інформація, що «Барса» розглядає кандидатури потенційних головних тренерів – Хаві, Маурісіо Почеттіно і Роналда Кумана.

Як повідомляв Укрінформ, в чвертьфіналі Ліги чемпіонів мюнхенська «Баварія» обіграла «Барселону» 8:2. «Баварія» стала третім півфіналістом ЛЧ цього сезону.

Фото: Getty Images