Мессі забивав в Лізі чемпіонів рекордній кількості клубів

Аргентинський нападник забиває в ЛЧ вже 16 років.

Форвард «Барселони» Ліонель Мессі відзначився голом у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з «Наполі». На рахунку Мессі голи 35 різним клубам в ЛЧ. Це рекорд турніру, повідомляє Opta.

Форвард Кріштіану Роналду, який виступає за «Ювентус», забив в ЛЧ 33 різним командам.

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Крім цього, Мессі продовжив важливу серію - це вже 16-й рік, в якому форвард «Барселони» забиває в Лізі чемпіонів. Мессі повторив результат Каріма Бензема і Райана Гіггза. Рекорд належить колишньому нападнику «Реала» і «Шальке» Раулю, який забивав 17 років поспіль.

Як повідомляв Укрінформ, в повторних матчах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів «Баварія» обіграла вдома «Челсі» 4:1, а «Барселона» перемогла на своєму полі «Наполі» 3:1.

Фото: Marca