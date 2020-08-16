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У "Барселоні" лише п'ятеро "недоторканних" футболістів

Укрінформ
У знаменитому іспанському футбольному клубі "Барселона" найближчими місяцями відбудеться грандіозна чистка.

Як повідомляє Mundo Deportivo, "недоторканними" в команді залишаються лише п'ятеро футболістів - Ліонель Мессі, Френкі де Йонг, Марк Андре тер Штеген, Ансу Фаті та Рікі Пуч, передає Укрінформ.

Усі інші футболісти розглядатимуться босами клубу як нагода заробити для нових трансферів.

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Як повідомлялося, 14 серпня в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА каталонський клуб зазнав болючої поразки від мюнхенської "Баварії" - 2:8.

Фото: fcbarcelona.com.

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