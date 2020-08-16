У "Барселоні" лише п'ятеро "недоторканних" футболістів

У знаменитому іспанському футбольному клубі "Барселона" найближчими місяцями відбудеться грандіозна чистка.

Як повідомляє Mundo Deportivo, "недоторканними" в команді залишаються лише п'ятеро футболістів - Ліонель Мессі, Френкі де Йонг, Марк Андре тер Штеген, Ансу Фаті та Рікі Пуч, передає Укрінформ.

Усі інші футболісти розглядатимуться босами клубу як нагода заробити для нових трансферів.

Як повідомлялося, 14 серпня в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА каталонський клуб зазнав болючої поразки від мюнхенської "Баварії" - 2:8.

Фото: fcbarcelona.com.