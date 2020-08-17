Рональд Куман стане новим головним тренером «Барселони»

Сьогодні він підпише контракт на два роки і піде з посади головного тренера збірної Нідерландів.

Керівництво «Барселони» веде переговори з Рональдом Куманом. Нідерландський фахівець – перший претендент на посаду головного тренера, яка стала вакантною після звільнення Кіке Сетьена, повідомляє видання Mundo Deportivo.

Нинішній тренер збірної Нідерландів підпише контракт з «Барселоною» на два роки. За інформацією іспанських ЗМІ, Куман вже прилетів в Барселону. Сьогодні його можуть призначити головним тренером «Барселони».

Раніше Рональд Куман заявляв, що мріє тренувати «Барселону», але ще минулої зими він говорив про намір працювати зі збірною Нідерландів на Євро-2020, яке перенесли на 2021 рік. Збірна Нідерландів – суперник України на груповому етапі Євро.

Крім нього в «Барселоні» розглядають можливість призначення колишнього тренера «Тоттенгема» Маурісіо Почеттіно.

Як повідомляв Укрінформ, президент «Барселони» Хосеп Бартомеу підтвердив відставку головного тренера Кіке Сетьєна.

Фото: Mundo Deportivo