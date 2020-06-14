Головний тренер суперника збірної України на Євро-2020 перехворів коронавірусом

Рональд Куман очолює збірну Нідерландів.

Дружина головного тренера збірної Нідерландів Рональда Кумана Бартіна заявила виданню Voetbal International, що разом з чоловіком вони хворіли коронавірусом.

Бартіна Куман зазначила, що вони заразилися коронавірусом до того, як Рональд Куман був госпіталізований через проблеми з серцем. Повідомлялося, що він переніс серцевий напад.

«Наші результати тестів на коронавірус були негативними, але пізніше ми зробили аналіз крові і у нас були виявлені антитіла. Коли чоловікові стало краще, він сів на велосипед і поїхав з друзями. Пізніше Рональд повернувся додому і відчув себе погано. Я відразу зрозуміла, що справа в серці, бо батько і дядько Рональда померли від проблем з серцем. Електрокардіограма показала, що у нього стався серцевий напад», - розповіла Бартіна Куман.

Нагадаємо, Рональд Куман головний тренер збірної Нідерландів, з якою Україна гратиме на груповому етапі Євро-2020. Підопічні Андрія Шевченка зіграють проти Нідерландів на «Йохан Кройф Арені» в Амстердамі.

Фото: Voetbal International