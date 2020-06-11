Амстердам підтвердив, що прийматиме матчі Євро-2020

В цьому місті один матч проведе збірна України.

Амстердам підтвердив участь в проведенні чемпіонату Європи-2020 в 2021 році, повідомляє сайт Королівського футбольного союзу Нідерландів. Серед 12 міст-господарів Євро гарантій для УЄФА не надав лише Лондон.

В Амстердамі заплановано три матчі групи С і поєдинок 1/8 фіналу. Нагадаємо, в групі С зіграє збірна України. Підопічним Андрія Шевченка належить одна гра в Амстердамі - проти Нідерландів на «Йохан Кройф Арені».

УЄФА прийняв рішення про перенесення чемпіонату Європи-2020 на 2021 рік у зв'язку з пандемією коронавірусу. Матчі Євро зіграють з 11 червня по 11 липня 2021 року.

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Поєдинки майбутнього чемпіонату Європи повинні прийняти: Лондон, Мюнхен, Рим, Баку, Санкт-Петербург, Дублін, Бухарест, Копенгаген, Будапешт, Глазго, Амстердам і Більбао.

Крім Нідерландів, в групі С зіграє також і збірна Австрії. Третій суперник української збірної визначиться після плей-офф Ліги Націй, матчі якого попередньо були перенесені на вересень нинішнього року.

Фото: ua-football.com