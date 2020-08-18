«Інгулець» гратиме домашні матчі в УПЛ на «Дніпро Арені»

Клуб з Петрове дебютує в УПЛ матчем проти «Дніпро-1».

Новачок УПЛ – клуб «Інгулець» (Петрове) вибрав домашнім стадіоном на наступний сезон «Дніпро Арену», повідомляє телеканал «Футбол».

Новий стадіон в Петрове буде готовий лише в квітні 2021-го.

Зараз на «Дніпро Арені» домашні матчі проводить «Дніпро-1». Стадіон розрахований на 31 тисячу глядачів.

Як повідомляв Укрінформ, спочатку розглядався варіант зі стадіоном «Зірка» в Кропивницькому, але керівництво клубу обрало «Дніпро Арену». Була інформація, що за регламентом команда повинна проводити матчі на стадіоні своєї області. «Інгулець» з Кіровоградської області.