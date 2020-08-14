«Інгулець» гратиме домашні матчі УПЛ в Кропивницькому

Стадіон в Петрове буде готовий лише в квітні 2021 року.

«Інгулець», що вийшов за підсумками сезону 2019/20 в УПЛ, проводитиме домашні матчі УПЛ в Кропивницькому на стадіоні місцевого футбольного клубу «Зірка», повідомляє сайт УАФ.

«Інгулець» отримав ліцензію для виступу в елітному українському дивізіоні за підсумками засідання Комітету з атестації Української асоціації футболу. Клуб з Петрове лише 13 серпня надав договір про співпрацю з дитячою школою з Кропивницького.

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Також пройшли атестацію для участі в УПЛ «Минай», «Волинь», «Рух», «Оболонь-Бровар», «Металіст 1925» і «Чорноморець». «Агробізнес» подав заявку тільки на виступ у Першій лізі.

Як повідомляв Укрінформ, крім «Інгульця», в УПЛ точно вийшов «Минай». Також на підвищення в класі претендує «Рух». Львівський клуб очікує рішення КДК по матчу з «Металургом», який не відбувся через неявку запорожців.

Фото: stadiums.at.ua