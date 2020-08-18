Ми нівелювали сильні якості «Шахтаря» - тренер «Інтера»

Антоніо Конте вважає, що його команда провела ідеальний матч.

Головний тренер «Інтера» Антоніо Конте прокоментував перемогу над «Шахтарем» (5:0) в півфіналі Ліги Європи, повідомляє офіційний сайт «Шахтаря».

«Шахтар» для мене – команда з великими, талановитими гравцями, які могли створити нам труднощі. «Інтер» протягом усього матчу виявляв цілеспрямованість і готовність. Це виходить з того, що мої підопічні вірять в те, як ми працюємо кожен день.

Ми пресингували «Шахтар» протягом усього поєдинку для того, щоб супротивник не володів м'ячем. Ми були присутні у всіх зонах поля і пресингували.

Знаєте, ми, напевно, заскочили «Шахтар» зненацька на основі тієї якості гри, яку показали. Я не думаю, що «гірникам» чогось не вистачило, щоб показати свій талант. Вважаю, мої підопічні на сто відсотків заслуговують такої перемоги. На мій погляд, вони ідеально грали з усіх точок зору.

Ми намагалися зробити так, щоб сильні якості «Шахтаря» не проявлялися, а виявлялися слабкі. Я задоволений цим поєдинком. Отримав велике задоволення, спостерігаючи, як мої футболісти діють проти таких талановитих гравців, які є у «Шахтаря».

Ми взяли верх над «гірниками», домоглися рахунку 5:0 в протистоянні з такими хорошими футболістами і таким хорошим тренером», - сказав Конте.

Як повідомляв Укрінформ, в другому півфіналі Ліги Європи «Інтер» розгромив «Шахтар» 5:0. «Інтер» став другим фіналістом турніру і зіграє у вирішальному матчі з «Севільєю».

Фото: сайт ФК "Шахтар"