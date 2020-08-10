Де дивитися чвертьфінал Ліги Європи "Шахтар" - "Базель"

11 серпня футболісти донецького "Шахтаря" проведуть чвертьфінальний поєдинок Ліги Європи УЄФА проти швейцарського "Базеля".

Українські уболівальники зможуть подивитися цей матч, який розпочнеться о 22.00, на телеканалі "Футбол 1", передає Укрінформ.

На шляху в 1/4 фіналу український клуб спочатку за сумою двох зустрічей обіграв португальську "Бенфіку" (2:1 удома і 3:3 на виїзді), а потім виявилися сильнішими за німецький "Вольфсбург" (2:1 на виїзді і 3:0 удома).

"Базель" здобув перемоги у всіх своїх матчах плей-офф: з кіпрським АПОЕЛом - 3:0 на виїзді і 1: 0 удома, з німецьким "Айнтрахтом" (Франкфурт) - 3:0 на виїзді і 1:0 удома.

Головний арбітр зустрічі - Майкл Олівер (Англія), асстстенти - Стюарт Берт (Англія) та Саймон Беннетт (Англія), четвертий арбітр - Вільям Коллам (Шотландія). В якості арбітра VAR працюватиме англієць Крейг Поусон.

Матч пройде у вівторок за порожніх трибун у німецькому місті Гельзенкірхен, на стадіоні "Арена АуфШальке".

Фото: shakhtar.com.