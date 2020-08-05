Клуби ПФЛ проголосували за недовіру президенту ліги Макарову

24 клуби Професіональної футбольної ліги України (ПФЛ) висловили недовіру її президенту Сергію Макарову.

Таке рішення шляхом голосування прийняли у середу клуби Першої та Другої ліг, повідомляє Tribuna.com.

Співпрацю з ПФЛ припинили й інші топ-менеджери ліги - спортивний директор Євген Мороз, маркетинг-директор Світлана Рибакова, фінансовий директор Ігор Хмарський та юридичний директор Тарас Самборський.

Після цього клуби обрали виконуючого обов'язки глави ПФЛ. Ним став перший віцепрезидент Асоціації аматорського футболу України, член комітету аматорського футболу УЄФА Олександр Каденко.

На фото: Сергій Макаров/pfl.ua.