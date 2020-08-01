Стали відомі суперниці Костюк і Цуренко на турнірі WTA у Палермо

Відбулася церемонія жеребкування першого офіційного турніру WTA після паузи в тенісному турі, яку спричинила пандемія коронавірусу.

У кваліфікації турніру WTA International Palermo Ladies Open у Палермо (Італія), зіграють дві представниці України - Леся Цуренко та Марта Костюк. Як передає Укрінформ, про це повідомляє BTU.

У першому раунді відбіркового турніру Цуренко (№139 WTA) зустрінеться з росіянкою Людмилою Самсоновою (117), а Костюк (141) поміряється силами з Вікторією Томовою (130) з Болгарії.

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Відзначимо, що в разі перемог українських тенісисток у першому раунді, вони зіграють між собою.

Як повідомлялося, в основній сітці турніру в Палермо, який пройде 3-9 серпня, виступить друга "ракетка" України Даяна Ястремська.

Фото: btu.org.ua.