Тенісний турнір в Римі у вересні пройде без глядачів

Італійська влада відхилила пропозицію Федерації тенісу Італії про проведення змагань ATP Masters та WTA Premier 5 Internazionali BNL d'Italia у Римі за присутності глядачів.

Турнір у столиці Італії запланований на 20-27 вересня, повідомляє La Repubblica.

"Федерація запропонувала допустити на трибуни глядачів, проте Науково-технічний комітет Італії порахував, що за присутності 17-тисячної аудиторії соціальне дистанціювання забезпечити неможливо", - зазначається у повідомленні.

Крім того, на рішення влади вплинув негативний досвід виставкового турніру Adria Tour.

Нагадаємо, що в 2017-м та 2018 роках турнір у Римі вигравала перша "ракетка" України Еліна Світоліна.

Фото: tennisua.org.