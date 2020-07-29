Світоліної немає у заявці WTA Premier у Нью-Йорку, Ястремська зіграє

Перша "ракетка" України і №5 світового рейтингу Еліна Світоліна не заявилася на турнір WTA Premier 5 Western & Southern Open, який перенесли з Цинциннаті до Нью-Йорка.

Ці змагання відбудуться безпосередньо перед US Open - 21-28 серпня, повідомляє Тенісний портал України.

Не планують грати на цьому турнірі й деякі інші представниці ТОП-10: Ешлі Барті, Сімона Халеп, Б'янка Андреєску та Наомі Осака.

Заявочний лист очолюють чешка Кароліна Плішкова та американка Софія Кенін.

Сроеді учасниць змагань - друга "ракетка" України Даяна Ястремська.

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Нагадаємо, що на початку липня Світоліна заявила, що US Open до її планів не входить. Тенісистка планує повернутися у WTA-тур на змаганнях в Мадриді на початку вересня.

Фото: j48tennis.net.