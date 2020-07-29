Світоліної немає у заявці WTA Premier у Нью-Йорку, Ястремська зіграє
Укрінформ
Перша "ракетка" України і №5 світового рейтингу Еліна Світоліна не заявилася на турнір WTA Premier 5 Western & Southern Open, який перенесли з Цинциннаті до Нью-Йорка.
Ці змагання відбудуться безпосередньо перед US Open - 21-28 серпня, повідомляє Тенісний портал України.
Не планують грати на цьому турнірі й деякі інші представниці ТОП-10: Ешлі Барті, Сімона Халеп, Б'янка Андреєску та Наомі Осака.
Заявочний лист очолюють чешка Кароліна Плішкова та американка Софія Кенін.
Сроеді учасниць змагань - друга "ракетка" України Даяна Ястремська.
Нагадаємо, що на початку липня Світоліна заявила, що US Open до її планів не входить. Тенісистка планує повернутися у WTA-тур на змаганнях в Мадриді на початку вересня.
Фото: j48tennis.net.