Юніорський чемпіонат України з тенісу виграли Котляр і Венгер

На грунтових кортах тенісного клубу "Кампа" в Бучі відбувся чемпіонат України серед юніорів U14 (вік гравців - до 14-ти років).

У фіналі серед дівчаток зустрілися 13-річні представниці Дніпра Єлизавета Котляр та Софія Михайлець. Виграла Єлизавета - 6:3, 6:2, повідомляє BTU.

За п'ять зіграних матчів Котляр не програла суперницям жодного сету. Чемпіонками у парному розряді стали Маргарита Охендовська і Анастасія Фірман, які у фіналі перемогли Серафиму Бобровникову та Марію Бобровську - 7:5, 6:4.

Першим у хлопчиків став харків'янин Роман Венгер, який обіграв у фіналі Максима Калабишку з Івано-Франківська - 6:1, 6:1. Тенісист також не програв жодного сету на шляху до перемоги.

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У парному фіналі кращими стали Олег Чернат і Костянтин Мантач, які обіграли Антона Олюху та Артема Старжегородського - 6:4, 6:2.

Фото: ФТУ.