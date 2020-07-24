Матчі вікенду: вогняний фініш в АПЛ

Англійська прем'єр-ліга має шалену інтригу у боротьбі за виживання та зону ЛЧ.

Цей футбольний сезон не матиме кінця, а лише плавний перехід у наступний. Посудіть самі: до початку серпня насолоджуємося Італією та українською першою лігою, потім інтенсивні «Фінали восьми» у єврокубках, наприкінці серпня стартує новий сезон УПЛ, далі матчі Ліги націй, кваліфікації нового сезону єврокубків і у середині вересня початок топ-чемпіонатів. І в такому щільному календарі рухаємося аж до Євро!

Втім ще є нерозв'язані питання у сезоні чинному. Англійська прем'єр-ліга хоч не потішила чемпіонськими перегонами, та має шалену інтригу у боротьбі за виживання та зону ЛЧ.

Серія А готується до дев'ятого поспіль чемпіонства «Ювентуса». З інтригою щодо розподілу єврокубкових місць також не склалося – все було чітко зрозуміло ще за 7-8 турів до кінця. Але є сподівання на оновлення кількох давніх рекордів – вперед, «Аталанта»!

«Лестер» – «Манчестер Юнайтед»

Прогноз: перемога «Манчестер Юнайтед» з форою -1,5 голи. Коефіцієнт: 4,20

«Лестер» провалив рестарт сезону. Команда Брендана Роджерса розбазарила величезний запас перед переслідувачами і перед останнім туром нарешті випала із зони Ліги чемпіонів. Але шанс вскочити у потяг, який от-от відправиться, ще є. Диспозиція проста – «Лестеру» потрібна лише перемога, «Ман Юнайтед» влаштує і нічия. Але ми радимо звернути увагу на прогноз на перемогу МЮ з форою -1,5 голи, адже коефіцієнт від експертів Parimatch виглядає дуже спокусливо.

За темпом набору очок після карантину «Лестер» нагадує борця за виживання, аніж гранда – 9 очок у восьми турах. В трьох останніх турах – два розгроми від «Борнмута» і «Тоттенгема». Натомість МЮ не програє в АПЛ ось вже 13 матчів поспіль, вісім з яких завершив перемогами. І жодна з цих перемог не була мінімальною – інколи у два, але переважно у три голи. Тобто практичного сенсу ставити просто на три очки команди Сульшера нема. Якщо вони будуть здобуті, то скоріше за все із запасом. Квартет Фернандеш – Марсіаль – Грінвуд – Решфорд – це про голи.

«Челсі» – «Вулвергемптон»

Прогноз: «Вулвергемптон» не програє. Коефіцієнт: 1,96

Могла бути ще одна лобова зустріч за місце у ЛЧ, якби «Вулвергемптон» мав би хоча б на одне очко більше. Цікаво, як так творці календаря підгадали? Але у підсумку «вовки» ведуть заочну боротьбу із «Тоттенгемом» за путівку у Лігу Європи.

Для «Челсі» нічия гарантує місце у ЛЧ. Але впевненості, що підопічні Лампарда її здобудуть, нема. Надто багато пропускають лондонці. Півтора голи в середньому за гру – навіть у катастрофічному сезоні 15/16 було менше.

«Вулвз» дуже потужно грає в останніх турах, тож прогнозуємо непрограш гостей. «Челсі» буде непереливки і в кращому випадку для Лемпарда все завершиться нічиєю.

«Мілан» – «Аталанта»

Прогноз: тотал більше 3,5 голів. Коефіцієнт: 1,99

Фантастично проведений рестарт дозволив Стефано Піолі отримати дворічний контракт із клубом, вигравши конкуренцію у Ральфа Рангніка. Скепсису щодо цього рішення багато, мовляв між системним підходом і щасливим збігом обставин керівництво «Мілана» обрало останнє. Час розсудить. Все-таки звільняти Піолі після 23 очок у 9 турах було б доволі дивним.

Власне, «Мілан» – «Аталанта» – це зустріч двох найкращих команд Італії після карантину. І двох найкращих атак. Обидві після рестарту забивають по три голи у середньому за гру. Тож не будемо вигадувати велосипед і спрогнозуємо тотал більше 3,5 голів у цьому матчі. Тим паче, що і аналітики Parimatch теж вірять у велику кількість голів.

«Рома» – «Фіорентина»

Прогноз: перемога «Роми». Коефіцієнт: 1,63

Ще дві команди, в яких зараз позитивна хвиля. «Рома» здобула 13 очок у п'яти турах, у «Фіорентини» шість турів без поразок із сумарним здобутком 12 балів. Але, на жаль, надії на кращу долю були втрачені раніше.

Втім у «Роми» ще є чітке завдання – виграти конкуренцію у «Мілана». Потрапити одразу в групу Ліги Європи чи мати перед цим ще три кваліфікації – це велика різниця. Римляни раніше розтрощили СПАЛ 6:1 і зробили це без Едіна Джеко. Найкращий бомбардир «Роми» останніх років отримав перепочинок. Гадаємо, зі свіженьким боснійцем на вістрі «Рома» все-таки переможе «Фіорентину», хоч фору брати не ризикнемо – надто добре виглядає оборона «фіалок».

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