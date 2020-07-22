АПЛ: «Вест Гем» зіграв внічию з «МЮ»

«Вест Гем» зберіг місце в АПЛ за тур до фінішу чемпіонату.

В матчі 37-го туру чемпіонату англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Вест Гем» на виїзді зіграв внічию з «Манчестер Юнайтед» 1:1, повідомляє Укрінформ.

«Вест Гем» несподівано виграв перший тайм на «Олд Траффорд». Пенальті реалізував Мікейл Антоніо. На початку другого тайму господарі відігралися – м’яч забив Грінвуд. У підсумку, матч завершився внічию 1:1.

Український півзахисник «Вест Гема» Андрій Ярмоленко вийшов на заміну на 91-й хвилині замість Джаррода Бовена і результативними діями не відзначився

«Вест Гем» залишився на 15-у місці турнірної таблиці АПЛ. Відрив від зони вильоту – 4 очки. Таким чином, лондонці зберегли прописку в елітному дивізіоні. А от «Манчестер Юнайтед» піднявся на 3-є місце, яке гарантує путівку в Лігу чемпіонів.

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