«Вест Гем» більше не розраховує на Ярмоленка – ЗМІ

Український півзахисник входить до списку гравців, з якими лондонський клуб планує попрощатися.

Майбутнє українського вінгера Андрія Ярмоленко в «Вест Гемі» під питанням. За інформацією The Guardian, клуб не має наміру утримувати українця в складі.

«Вест Гем» планує провести обмін з «Челсі», отримавши хавбека Росса Барклі і форварда Михайла Батшуаї, а натомість віддавши півзахисника Деклана Райса.

На можливу угоду впливають долі деяких гравців «Вест Гема». «Молотобойці» не планують зберігати в складі Ярмоленка, а також вінгерів Феліпе Андерсона, Мануеля Лансіні і центрбека Фабіана Бальбуени. «Вест Гем» планує позбутися всієї четвірки, після чого в клубі готові до оформлення угоди з «Челсі».

Ярмоленко перейшов до «Вест Гему» з «Боруссії» (Дортмунд) влітку 2018 роки за 20 мільйонів євро. У нинішньому сезоні 30-річний вінгер провів 21 матчів, забивши чотири голи і віддавши один результативний пас. Українець пропустив частину сезону через травму.

«Вест Гем» посідає 16-е місце. Команда Девіда Мойєса за два тури до фінішу сезону на шість очок випереджає «Астон Віллу», яка йде в зоні вильоту. Завтра команда Ярмоленка зіграє виїзний матч проти «Манчестер Юнайтед».

Фото: The Guardian