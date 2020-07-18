АПЛ: «Вест Гем» обіграв «Вотфорд», Ярмоленко зіграв 10 хвилин

«Вест Гем» відірвався від зони вильоту на 6 очок.

В матчі 36-го туру чемпіонату англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Вест Гем» вдома переміг «Вотфорд» 3:1. Українець Андрій Ярмоленко вийшов на заміну на 81-й хвилині замість Джаррода Бовена і результативними діями не відзначився, повідомляє Укрінформ.

«Вест Гем» впевнено виграв перший тайм. Відзначились Мікейл Антоніо, Томаш Соучек і Деклайн Райс. У другому таймі «Вотфорд» відповів лише швидким голом Троя Діні. 3:1 – важлива перемога лондонського клубу.

«Вест Гем» піднявся на 15 місце турнірної таблиці АПЛ, обійшовши «Брайтон». У наступному турі команда Ярмоленка зіграє з «Манчестер Юнайтед» 22 липня.

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