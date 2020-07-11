"Вест Гем" Ярмоленка розгромив "Норвіч" у чемпіонаті Англії
Укрінформ
Футболісти лондонського клубу "Вест Гем", за який виступає атакувальний хавбек збірної України Андрій Ярмоленко, упевнено переміг у гостях "Норвіч" (4:0) в матчі 35-го туру чемпіонату Англії.
У складі гостей покер оформив форвард Майкл Антоніо (11-та, 45+1-а, 54-та і 74-та хвилини), повідомляє Укрінформ.
Ярмоленко вийшов на поле на 83-й хвилині, замінивши Джаррода Боуена.
"Вест Гем" з 34-ма очками посідає 16-те місце у турнірній таблиці. "Норвіч" йде 20-м (21 очко), втративши усі шанси на збереження прописки в чемпіонаті АПЛ.
Фото: Getty Images.