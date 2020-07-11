Місцем матчу Ліги націй УЄФА Німеччина - Україна стане Лейпциг

У 5-у турі Ліги націй УЄФА футболісти національної збірної Німеччини прийматимуть українську команду в Лейпцигу.

Поєдинок відбудеться 14 листопада, повідомляє офіційний сайт Німецького футбольного союзу.

Іспанію збірна Німеччини прийме у Штутгарті (3 вересня), а Швейцарію - у Кельні (13 жовтня).

За підсумками дебютного розіграшу Ліги націй українські футболісти, нагадаємо, змогли виграти групу B1, суперниками по якій були Чехія та Словаччина, і вийшли до елітного дивізіону турніру.

Першим для підопічних Андрія Шевченка у новому сезоні Ліги націй стане домашній матч проти Швейцарії, який відбудеться 3 вересня на "Арені Львів".

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Німеччину Україна прийме у Києві на НСК "Олімпійський" (10 жовтня). Там же відбудеться й матч з командою Іспанії (13 жовтня).

Фото: uaf.ua.