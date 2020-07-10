Новий сезон німецької футбольної Бундесліги стартує 18 вересня

Футбольний сезон-2020/2021 у німецькій Бундеслізі розпочнеться 18 вересня.

Матчі першого туру елітного дивізіону чемпіонату Німеччини пройдуть 18-21 вересня. Останній тур першості запланований на 22 травня 2021 року, повідомляє сайт Німецького футбольного союзу (DFB).

Розпочнеться ж футбольний сезон у Німеччині за кілька днів до чемпіонату. Пройдуть матчі першого раунду національного Кубка (11-14 вересня). Фінал турніру відбудеться 13 травня.

Нагадаємо, чемпіоном Німеччини у сезоні-2019/2020 стала мюнхенська "Баварія", яка потім виграла й Кубок країни.

Бундеслігу залишили команди "Фортуна" (Дюссельдорф) і "Падерборн". Їхнї місця зайняли клуби "Армінія" (Білефельд) та "Штутгарт".

Фото: bundesliga.com.