Голкіпер "Шахтаря" П'ятов задоволений жеребкуванням Ліги Європи

Футбольний воротар донецького "Шахтаря" Андрій Пятов поділився думками про жеребкування фінальних стадій Ліги Європи, де його команда, в разі виходу до наступного раунду, зустрінеться зі швейцарським "Базелем" або німецьким "Айнтрахтом".

Голкіпер відзначив, що жеребкування його задовольнило, повідомляє офіційний сайт ФК "Шахтар".

"Дай Бог, щоб "Шахтар" пройшов далі. Ми докладатимемо усіх зусиль, аби у матчі-відповіді з "Вольфсбургом" (перша гра - 2:1. - Ред.) здобути потрібний нам результат. Тепер про ймовірного суперника. Ми знаємо, що "Базель" упевнено виграв перший матч у "Айнтрахта" (3:0) і відсотків на 90 забезпечив собі вихід до наступного раунду. Це хороший опонент, з яким ми зустрічалися дуже давно. Ще рано, звичайно, забігати наперед, але можу сказати, що я задоволений жеребкуванням", - сказав П'ятов.

Додамо, що у матчі-відповіді "Шахтар" прийматиме "Вольфсбург" у Києві або Харкові. Гра запланована на 5-6 серпня.

Фото: shakhtar.com.