"Шахтар" отримав потенційних суперників в 1/4 Ліги Європи УЄФА

У штаб-квартирі Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) у швейцарському Ньйоні відбулася церемонія жеребкування заключних етапів Ліги Європи.

Чемпіон України донецький "Шахтар", якщо за сумою двох матчів 1/8 фіналу здолає німецький "Вольфсбург", у чвертьфіналі зустрінеться з переможцем швейцарсько-німецької пари "Базель" - "Айнтрахт", повідомляє Укрінформ.

Чвертьфінали, півфінали і фінал пройдуть в серпні в Німеччині у форматі фінального турніру за принципом плей-офф.

У всіх парах зіграють по одному матчу. Ігри відбудуться на чотирьох стадіонах: "Кельн" (фінал), "MSV Арена" (Дуйсбург), "Дюссельдорф Арена" та "Арена АуфШальке" (Гельзенкірхен).

Результати жеребкування.

1/4 фіналу:

"Вулвергемптон" (Англія)"/"Олімпіакос" (Греція) - "Рома" (Італія)/"Севілья" (Іспанія)

"Інтер" (Італія)/"Хетафе" (Іспанія) - "Баєр" (Німеччина)/"Рейнджерс" (Шотландія)

"Манчестер Юнайтед" (Англія)/ЛАСК (Австрія) - "Копенгаген" (Данія)/"Істанбул Башакшехір" (Туреччина)

"Шахтар" (Донецьк, Україна)/"Вольфсбург" (Німеччина) - "Базель" (Швейцарія)/"Айнтрахт" (Німеччина).

Розклад поєдинків:

10-11 серпня: чвертьфінали (22.00);

16-17 серпня: півфінали (22.00);

21 серпня: фінал.

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Матчі у відповідь 1/8 фіналу пройдуть 5-6 серпня. Початок поєдинків о 18.55 та 22.00 за київським часом.

Як повідомлялося, "Шахтар", який у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи переміг "Вольфсбург" на виїзді (2:1), прийматиме суперників з Німеччини у Києві або Харкові.

Фото: shakhtar.com.