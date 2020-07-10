Відбулося жеребкування вирішальних стадій Ліги чемпіонів УЄФА
Чвертьфінали, півфінали і фінал Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2019/20 пройдуть в серпні у форматі турніру за принципом плей-офф, який прийматиме Лісабон (Португалія), повідомляє Укрінформ.
Заключні матчі у відповідь 1/8 фіналу "Реал" (Іспанія) - "Манчестер Сіті" (Англія), "Барселона" (Іспанія) - "Наполі" (Італія), "Ювентус" (Італія) - "Ліон" (Франція), "Баварія" (Німеччина) - "Челсі" (Англія) відбудуться 7-8 серпня.
Результати жеребкування.
1/4 фіналу:
1. Переможець пари "Манчестер Сіті" (Англія) - "Реал" (Іспанія) - переможець пари "Ювентус" (Італія) - "Ліон" (Франція);
2. "Лейпциг" (Німеччина) - "Атлетико" (Іспанія);
3. Переможець пари "Барселона" (Іспанія) - "Наполі" (Італія) - переможець пари "Баварія" (Німеччина) - "Челсі" (Англія);
4. "Аталанта" (Італія) - "Парі Сен-Жермен" (Франція).
1/2 фіналу:
I. переможець 1 - переможець 3;
II. переможець 2 - переможець 4.
Фінал:
переможець II - переможець I.
У всіх раундах плей-офф команди гратимуть по одному матчу. Ігри пройдуть на стадіонах "Ештадіу ду Бенфіка" (тут також відбудеться фінал) і "Жозе Алваладе".
Розклад поєдинків.
12-15 серпня: чвертьфінали (Лісабон)
18-19 серпня: півфінали (Лісабон)
23 серпня: фінал ("Ештадіу ду Бенфіка", Лісабон).
Фото: Getty Images.