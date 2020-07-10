Відбулося жеребкування вирішальних стадій Ліги чемпіонів УЄФА

У штаб-квартирі Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) у швейцарському Ньйоні відбулася церемонія жеребкування заключного етапу Ліги чемпіонів.

Чвертьфінали, півфінали і фінал Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2019/20 пройдуть в серпні у форматі турніру за принципом плей-офф, який прийматиме Лісабон (Португалія), повідомляє Укрінформ.

Заключні матчі у відповідь 1/8 фіналу "Реал" (Іспанія) - "Манчестер Сіті" (Англія), "Барселона" (Іспанія) - "Наполі" (Італія), "Ювентус" (Італія) - "Ліон" (Франція), "Баварія" (Німеччина) - "Челсі" (Англія) відбудуться 7-8 серпня.

Результати жеребкування.

1/4 фіналу:

1. Переможець пари "Манчестер Сіті" (Англія) - "Реал" (Іспанія) - переможець пари "Ювентус" (Італія) - "Ліон" (Франція);

2. "Лейпциг" (Німеччина) - "Атлетико" (Іспанія);

3. Переможець пари "Барселона" (Іспанія) - "Наполі" (Італія) - переможець пари "Баварія" (Німеччина) - "Челсі" (Англія);

4. "Аталанта" (Італія) - "Парі Сен-Жермен" (Франція).

1/2 фіналу:

I. переможець 1 - переможець 3;

II. переможець 2 - переможець 4.

Фінал:

переможець II - переможець I.

У всіх раундах плей-офф команди гратимуть по одному матчу. Ігри пройдуть на стадіонах "Ештадіу ду Бенфіка" (тут також відбудеться фінал) і "Жозе Алваладе".

Розклад поєдинків.

12-15 серпня: чвертьфінали (Лісабон)

18-19 серпня: півфінали (Лісабон)

23 серпня: фінал ("Ештадіу ду Бенфіка", Лісабон).

Фото: Getty Images.