Ліга Європи УЄФА: "Шахтар" прийматиме "Вольфсбург" в Україні

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) визначив господарів матчів у відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів і Ліги Європи.

Було вирішено, що зустрічі пройдуть на полях номінальних господарів, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Таким чином, донецький "Шахтар" у повторному матчі 1/8 фіналу Ліги Європи прийматиме німецький "Вольфсбург" в Харкові або Києві. Матч запланований на 5-6 серпня. Перша зустріч завершилася на користь "гірників" з рахунком 2:1.

Окремо буде визначено місце проведення матчів "Хетафе" (Іспанія) - "Інтер" (Італія) і "Рома" (Італія) - "Севілья" (Іспанія), які не встигли провести перші поєдинки. Обидві гри відбудуться в Німеччині.

Фото: ФК "Шахтар".