Київський "Сокіл" готовий повернутися до виступів у чемпіонаті України

Українська хокейна ліга розпочала формування складу учасників 5-го ювілейного сезону-2020/2021.

До виступів у новому чемпіонаті України може повернутися й київський клуб "Сокіл", який востаннє грав у національній першості у сезоні- 2013/2014, повідомляє Sokol.kiev.ua.

"Окрім участі в національному чемпіонаті шести діючих клубів ("Білий Барс", МХК "Динамо", "Дніпро", "Донбас", "Кременчук", "Крижані Вовки"), ліга веде переговори з ініціативними групами з Дніпра ("Динамо"), Кривого Рога ("Кривбас"), Києва (МХК "Сокіл"), а також з Одеси та Маріуполя", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, найбільш іменитий хокейний клуб України "Сокіл" є 12-разовим чемпіоном нашої країни, дворазовим переможцем Східноєвропейської хокейної ліги, бронзовим призером чемпіонату СРСР 1985 року.

Фото: sokol.kiev.ua.