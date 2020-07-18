Футбол: фінал Кубка Іспанії можуть зіграти у грудні з уболівальниками

Королівська футбольна федерація Іспанії (RFEF) планує провести фінал Кубка Короля на Різдво - 25 грудня.

При цьому розглядається сценарій, згідно з яким вирішальний матч "Реал" (Сосьєдад) - "Атлетик" (Більбао) першим з початку пандемії коронавірусу пройде за присутності уболівальників, повідомляє іспанська спортивна газета Marca.

Обидва клуби раніше погодилися відкласти фінал Кубка Короля до моменту, коли його можна буде провести з глядачами.

Матч відбудеться на Олімпійському стадіоні у Севільї, який вміщує 60 тисяч глядачів.

Фото: en.as.com.