"Ворскла" поступилася "Маріуполю" у чемпіонаті України з футболу

Полтавська "Ворскла" з рахунком 1:2 програла "Маріуполю" у поєдинку передостаннього, 31-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги (УПЛ).

В інших матчах туру у четвер, 16 липня, зустрінуться чернігівська "Десна" та "Олександрія", київське "Динамо" і луганська "Зоря". Результати інших матчів: "Шахтар" (Донецьк) - "Колос" (Ковалівка) - 2:0 Голи: Маркуш Сіпріану (49-та хвилина), Жуніор Мораєс (90+4). "Львів" - "Олімпік" (Донецьк) - 1:5 Голи: Ренанн (3) - Максим Дегтярьов (16, 42), Шахаб Захедітабар (26, 80, 90+1), Матч "Дніпро-1" - "Карпати" (Львів) не відбудеться. Українська асоціація футболу (УАФ) виключила львівський клуб з УПЛ. Читайте також: "Львів" у меншості програв "Олімпіку" у матчі футбольної Прем'єр-ліги України Турнірне становище: перша шістка - "Шахтар" - 78 очок (після 31-ї гри), "Зоря" - 57 (30), "Динамо" - 56 (30), "Десна" - 55 (30), "Олександрія" - 45 (30), "Колос" - 29 (31); друга шістка - "Дніпро-1" - 40 (28), "Маріуполь" - 36 (29), "Олімпік" - 30 (30), "Ворскла" - 28 (29), "Львів" - 24 (30), "Карпати" - 15 (24).