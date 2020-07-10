Зозуля відзначився голом у матчі іспанської футбольної Сегунди
Укрінформ
Український футбольний форвард іспанського клубу "Альбасете" Роман Зозуля забив м'яч у домашньому поєдинку 39-го туру іспанської Сегунди проти хіхонського "Спортинга".
Матч завершився з рахунком 1:1, повідомляє Zbirna.com.
"Український нападник вийшов на поле з перших хвилин гри. Після першого тайму господарі поступалися - 0:1. На 69-й хвилині Зозуля відгукнувся на передачу від Хіменеса і головою точно пробив у нижній кут. Окрім голу, Роман заробив жовту картку на 80 й хвилині", - зазначається у повідомленні.
Після цієї нічиєї "Альбасете" набрав 46 очок і залишив зону вильоту. Команда Зозулі випереджає "Луго" Василя Кравця на один пункт і на одне очко відстає від "Ов'єдо" Андрія Луніна.
Фото: 5maseldescuento.es.