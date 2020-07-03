Зозуля допоміг "Альбасете" вирвати нічию з "Алькорконом" в іспанській Сегунді

Український нападник Роман Зозуля допоміг "Альбасете" зіграти внічию з "Алькорконом" в матчі 37-го туру футбольної Сегунди Іспанії - 1:1.

На рахунку українця гольова передача на Даніеля Охеду на 57-й хвилині матчу, повідомляє Sportarena.

"Алькоркон" відкрив рахунок на 9-й хвилині зустрічі - відзначився Франсіско Сандаса.

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Нічия дозволила "Альбасете" залишити зону вильоту Сегунди. Команда Зозулі набрала 44 очки, відірвавшись на 3 пункти від "Нумансії" і "Луго", які посідають 19 і 20 місця.

Фото: facebook.com/AlbaceteBalompie.