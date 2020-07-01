Баскетбольний клуб "Миколаїв" тренуватиме американець Кріс Томас

Муніціпальний баскетбольний клуб "Миколаїв", який виступає в українській Суперлізі, визначився з новим головним тренером.

Наставником команди стане 39-річний американський фахівець Кріс Томас, повідомляє офіційна сторінка клубу у Facebook.

Останнім місцем роботи Томаса був японський клуб "Бамбішіс Нара", який представляє другий за силою дивізіон чемпіонату країни. Американець також працював у Словенії, де очолював "Златорог" (2018-2019 роки), був асистентом головного тренера національної збірної Словенії.

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У США новий наставник "корабелів" тренував переважно на студентському рівні - обіймав посаду асистента головного тренера команд "Дейтон" (2000-2003), "Пітт-Джонстаун" (2003-2005) та "Маямі" (2005-2007), мав досвід роботи скаутом у клубі НБА "Юта Джаз".

Фото: facebook/МБК "Миколаїв".