У Києві пройшов перший тур чемпіонату України з баскетболу 3х3

У столиці України відбулися перші професіональні баскетбольні змагання після карантинних обмежень

На майданчиках Гідропарку пройшли матчі першого туру чемпіонату України з баскетболу 3х3, повідомляє пресслужба ФБУ.

У жінок чемпіонками стала команда Івано-Франківської області (Ганна Рульова, Вероніка Космач, Христина Філевич, Міріам Уро-Ніле).

У чоловіків перемогла досвідчена команда "Динамо" з Одеси у складі Романа Новікова, Олексія Щепкіна, Ернесто Ткачука та Антона Мусієнка. У фіналі динамівці обіграли Red Star Олександра Кобця, Дмитра Липовцева, Юрія Кондракова та Сергія Ярошенка - 21:16.

Фото: fbu.ua.