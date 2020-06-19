"Фенербахче" хоче орендувати українського футболіста Олександра Зубкова

Турецький футбольний клуб "Фенербахче" зацікавлений в оренду півзахисника донецького "Шахтаря" Олександра Зубкова.

Про це повідомляє видання Turkiye Gazetesi.

23-річний українець нині виступає в угорській команді "Ференцварош". Його оренда з клубом з Будапешта розрахована до кінця сезону.

Раніше повідомлялося, що "Фенербахче" хоче запросити на пост головного тренера українського наставника Сергія Реброва, який два роки поспіль забезпечує "Ференцварошу" золоті медалі чемпіонату Угорщини.

Фото: fradi.hu.