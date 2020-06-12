"Ювентус" і "Мілан" відновлюють футбольний сезон на Апеннінах

Футбольний сезон в Італії, перерваний 9 березня через пандемію коронавірусу, відновлюється в п'ятницю, 12 червня, в Турині поєдинком у відповідь 1/2 фіналу Кубка країни між "Ювентусом" і "Міланом".

У першому матчі в Мілані була зафіксована нічия - 1:1, повідомляє Укрінформ.

Другий фіналіст Кубка Італії визначиться в суботу, 13 червня, на "Сан-Паоло" в Неаполі, де "Наполі" зустрінеться з міланським "Інтером" (перша гра - 1:0).

Чемпіонат Італії в Серії А відновиться 20 червня поєдинками "Торіно" - "Парма" і "Верона" - "Кальярі".

На даний момент в турнірній таблиці лідирує "Ювентус", який набрав 63 очки в 26-ти матчах. "Стара синьйора" на 1 очко випереджає римський "Лаціо".

22 червня "Ювентус" на виїзді зіграє з "Болоньєю", а "Лаціо" 24 червня в Бергамо зійдеться з командою півзахисника збірної України Руслана Малиновського "Аталантою".

Фото: juventus.com.