Лігу чемпіонів УЄФА дограють в Лісабоні - ЗМІ

Усі незіграні матчі плей-офф футбольної Ліги чемпіонів пройдуть в Лісабоні.

Про це повідомляє іспанське видання Sport.es.

За інформацією джерела, в португальській столиці пройде не тільки фінальний турнір за участю кращих восьми команд континенту, а й решта матчів 1/8 фіналу, призначені на 8 і 9 серпня.

Нагадаємо, що до чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА вже відібралися французький "Парі Сен-Жермен", іспанський "Атлетико", німецький "РБ Лейпциг" та італійський клуб півзахисника збірної України Руслана Малиновського "Аталанта".

Чинним володарем трофея є англійський "Ліверпуль", який достроково завершив нинішній розіграш.