"Севілья" обіграла "Бетіс" у матчі відновленого чемпіонату Іспанії з футболу

Футболісти "Севільї" з рахунком 2:0 перемогли "Бетіс" у домашньому поєдинку 28-го туру чемпіонату Іспанії з футболу.

Успіх господарям "Естадіо Рамон Санчес Пісхуан" принесли голи Лукаса Окампоса, який на 56-й хвилині реалізував пенальті, і Фернандо (62), повідомляє Укрінформ.

У наступному турі 15 червня "Севілья" на виїзді зустрінеться з "Леванте", а "Бетіс" вдома зіграє з "Гранадою".

"Севілья" набрала 50 очок і закріпилася на третьому місці турнірної таблиці. "Бетіс" (33 очки) посідає 12-е місце.

Лідирує "Барселона", яка набрала 58 очок в 27-ми матчах. Мадридський "Реал" відстає від каталонців на 2 очки. 13 червня "Барселона" у гостях зіграє з "Мальоркою", а "Реал" 14 червня прийматиме "Ейбар".

Читайте також: Іспанія відновлює футбольний чемпіонат

Нагадаємо, футбольний сезон в Іспанії був перерваний з 10 березня через пандемію коронавірусу.

Фото: sevillafc.es.