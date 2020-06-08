Літній чемпіонат світу 2020 року з біатлону відмінено

Виконавчий комітет Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) ухвалив рішення про скасування літнього чемпіонату світу-2020.

Про це повідомляє Федерація біатлону України.

Світова першість мала відбутися 19-23 серпня в Рупольдінгу. Однак спочатку уряд Німеччини скасував всі масові заходи до 31 серпня, а з урахуванням динаміки поширення вірусу COVID-19, оргкомітет змагань прийняв рішення перервати підготовку і повернути право на проведення турніру IBU. Пошук альтернативного місця проведення літнього чемпіонату світу виявився безуспішним, і в результаті дводенного засідання Виконкому IBU (в режимі відеоконференції) було прийнято рішення про скасування.

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Крім того, черговий Конгрес IBU в Празі (Чехія) перенесений з 10-13 вересня на 13-15 листопада 2020 року.