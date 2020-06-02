Українські біатлоністи здали негативні тести на коронавірус

Чоловіча та жіноча збірні України під керівництвом Юрая Санітри почали перший тренувальний збір на базі "Західного реабілітаційно-спортивного центру" НКСІУ в Яворові Львівської області.

Як інформує Instagram, перед початком збору вся команда пройшла тест на COVID-19. Всі результати негативні, наші спортсмени здорові.

На перший збір вирушили 12 спортсменів. П'ять дівчат (Валя і Віта Семеренко, Юлія Журавок, Дар'я Блашко і Катерина Бех) і cемь чоловіків (Дмитро Підручний, Артем Прима, Сергій Семенов, Антон Дудченко, Руслан Ткаленко, Богдан Цимбал і Тарас Лесюк).

Фото: noc-ukr.org.