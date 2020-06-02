Українські біатлоністи здали негативні тести на коронавірус

Українські біатлоністи здали негативні тести на коронавірус

Укрінформ
Чоловіча та жіноча збірні України під керівництвом Юрая Санітри почали перший тренувальний збір на базі "Західного реабілітаційно-спортивного центру" НКСІУ в Яворові Львівської області.

Як інформує Instagram, перед початком збору вся команда пройшла тест на COVID-19. Всі результати негативні, наші спортсмени здорові.

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На перший збір вирушили 12 спортсменів. П'ять дівчат (Валя і Віта Семеренко, Юлія Журавок, Дар'я Блашко і Катерина Бех) і cемь чоловіків (Дмитро Підручний, Артем Прима, Сергій Семенов, Антон Дудченко, Руслан Ткаленко, Богдан Цимбал і Тарас Лесюк).

Фото: noc-ukr.org.

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