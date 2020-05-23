Санітра вимагає дисципліни, а у жіночій команді були проблеми з цим – Підручний

Лідер збірної України з біатлону називає вдалим рішення призначити Юрая Санітру одночасно головним тренером чоловічої і жіночої команд.

Український біатлоніст Дмитро Підручний поділився під час онлайн-зустрічі Breakfast with Champions думкою стосовно призначення Юрая Санітри головним тренером одночасно чоловічої та жіночої збірних України з біатлону.

«Є і плюси, і мінуси в цьому рішенні. Думаю, що плюсів більше. Що стосується того, чи матиме він достатньо часу, вважаю, що в цьому плані все буде добре. Скажімо, хлопців він уже давно знає. Не так багато нам потрібно приділяти уваги. Тим більше, у нього є помічники.

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Великий плюс буде в тому, що ми станемо однією великою командою. Це вплине на атмосферу всередині збірної і допоможе на стартах, бо зараз багато змішаних естафет. Потрібно разом відпрацьовувати всі ці моменти.

Юрай вимагає дисципліни в команді, а як ми всі знаємо в жіночій команді були проблеми з цим. 3-4 тренера тягнули свою спортсменку. Доходило до того, що не могли визначитися, кого ставити в естафету. Коли одна людина всім керує, буде набагато краще», - сказав Підручний.

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Нагадаємо, на початку травня Федерація біатлону України прийняла рішення, що тренерський штаб чоловічої та жіночої команд очолить словацький фахівець Юрай Санітра. До цього Санітра 4 роки працював з чоловічою збірною України.

Фото: biathlon.com.ua