"Барселона" стартує у 28 турі Ла Ліги на день раніше "Реала"

Іспанська футбольна Ла Ліга опублікувала календар перших двох післякарантинних турів і назвала дату закінчення чемпіонату-2019/2020.

Рестарт відбудеться 11 червня. 28-й тур завершиться 14 червня, а 29-й тур розпочнеться вже наступного дня, повідомляє офіційний сайт Ла Ліги.

У першому поєдинку після карантину "Севілья" приймає "Бетіс".

Цікаво, що два головні претенденти на чемпіонський титул відновлять боротьбу з інтервалом в один день. "Барселона" зіграє на виїзді з "Мальйоркою" 13 червня, а "Реал" прийме "Ейбар" днем ​​пізніше.

Завершити чемпіонат Іспанії планують 19 липня.

Фото: laliga.com.